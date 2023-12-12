Фигуранты дела о стрельбе в брянской гимназии обжаловали меры пресечения

Под стражу отправили двух человек, еще одной обвиняемой назначили домашний арест

БРЯНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Директор, сотрудница ЧОП и заместитель директора по административно-хозяйственной работе гимназии, которых обвиняют по делам о стрельбе в брянской школе, направили в суд жалобы на постановления об избрании меры пресечения, меру пресечения отца стрелявшей девочки обжаловала прокуратура. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"С. В. Поддубный и Г. И. Черткова, обвиняемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и Л. В. Католикова, обвиняемая в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), обжаловали постановления Советского районного суда Брянска об избрании мер пресечения", - говорится в сообщении.

Поддубному и Чертковой 9 декабря судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 10 декабря суд избрал меру пресечения Католиковой, назначив домашний арест на два месяца.

Представление на меру пресечения отцу стрелявшей девочки вынесла прокуратура, прокурор просит суд отменить постановление как вынесенное с нарушениями уголовно-процессуального закона. Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ), 10 декабря его заключили под стражу на два месяца.