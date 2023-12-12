Экс-директора таганрогского авиазавода осудили за злоупотребление полномочиями

Юрия Грудинина приговорили к шести годам колонии общего режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Бывшего генерального директора "ТАНТК имени Г. М. Бериева" Юрия Грудинина приговорили к шести годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. Таганрогский городской суд вынес приговор по совокупности двух уголовных дел, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Грудинин признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Таганрогского городского суда Ростовской области окончательно назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2019-го Грудинин дал указание финансово-экономическим службам предприятия подготовить пакет документов, подтверждающий возможность поставки авиационных двигателей Д-436 для нужд Министерства обороны России. При этом подсудимый знал о том, что предприятие не осуществляет поставки, ремонт и обслуживание авиационных двигателей этой модели, а единственный иностранный производитель с января 2018 года не осуществлял их поставки на территорию России.

В декабре 2018 года Грудинин заключил госконтракт на поставку авиационных двигателей с Минобороны России. Его действия привели к неисполнению гособоронзаказа и ущербу Минобороны России на 2 млрд рублей, а также к непоставке военной техники в установленный срок. Тогда в его отношении возбудили второе уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).

В августе 2022 года в рамках первого уголовного дела Таганрогский городской суд признал Грудинина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Грудинину инкриминировалось два эпизода мошенничества, в результате которых было совершено хищение более 5,1 млн рублей. В октябре 2022 года Ростовский областной суд отклонил апелляцию, оставив приговор Грудинину в 2,5 года колонии за мошенничество без изменений.