Bild: в одной из школ Берлина как минимум 49 человек пострадали из-за массовой драки

Ученикам и учителям оказали амбулаторную помощь, пишет газета

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. По крайней мере 49 человек пострадали в результате массовой драки в одной из школ берлинского района Нойкёльн. Ученикам и учителям была оказана амбулаторная помощь, пишет газета Bild.

По информации издания, причиной драки стали разногласия между учащимися, речь не шла о политике. Трое подростков в возрасте 14 и 15 лет поссорились с двумя другими учениками-ровесниками. Участники спора распылили перцовый баллончик. Постепенно потасовка переросла в драку. Когда два учителя попытались разнять дерущихся, против них также был применен баллончик. Пострадала и директор школы, она сломала руку, пытаясь разнять школьников.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Один из нарушителей напал на правоохранителя и ударил его по лицу. Он также оскорблял стражей порядка и угрожал им, после чего был временно задержан. Подростки, участвовавшие в драке, были переданы родителям.