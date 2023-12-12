В Ростовской области количество ДТП выросло на 36% из-за непогоды

За сутки в регионе зафиксировали 108 аварий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области выросло на 36% из-за ледяного дождя. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что за сутки до ледяного дождя в регионе было зарегистрировано 79 ДТП, а 11 декабря их количество выросло до 108. В министерстве транспорта области сообщили, что с утра 11 декабря до 08:00 12 декабря на региональных и федеральных трассах региона дороги от снега и наледи убирали 344 единиц техники, за сутки израсходовали более 13 тыс. тонн противогололедных материалов.

По данным областного ГИБДД ограничения движения для пассажирского транспорта за прошедшие сутки не вводились. Работы по уборке дорожного полотна в регионе продолжаются, как уточнили в пресс-службе Упрдор "Москва - Волгоград", движение на трассах идет в штатном режиме.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с. В связи с непогодой в нескольких городах и районах региона школы перевели в дистанционный режим, в детских садах организовали работу дежурных групп.