Суд в Саратове оставил под стражей восемь фигурантов дела о пытках в тюремной больнице

Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом

Под стражей они пробудут до 5 июня 2024 года

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Саратовский областной суд оставил под стражей восемь фигурантов дела о пытках в туберкулезной тюремной больнице (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области, передает корреспондент ТАСС из суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Дело рассматривает судья Светлана Гоголева.

"[Суд] постановил продлить срок содержания под стражей Гаценко Павлу Анатольевичу на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 5 июня 2024 года", - сказала судья. Аналогичные решения вынесли и по другим семи фигурантам.

Обвиняемые по делу - бывший начальник туберкулезной тюремной больницы УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, экс-начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев, а также несколько осужденных. Согласно карточке дела, всех восьми фигурантов обвиняют в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Из них семерых также - в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), трех - в убийстве группой лиц находящегося в беспомощном состоянии (ст. 105 ч. 2 п. "в", "ж" УК РФ), двух - в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В сентябре 2021 года портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. Позже опубликовали еще несколько видео.

По результатам прокурорских проверок уволили начальника тюремной больницы, замначальника учреждения по безопасности и режиму, начальники отдела безопасности и оперативного отдела, а также глава УФСИН России по Саратовской области Алексей Федотов.

В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о завершении следственных действий по делу. По его словам, в одном производстве соединено 15 уголовных дел. Всего установили 44 эпизода преступлений.