Дмитрий Мазуров получил 10 лет колонии за мошенничество, растрату и организацию нападения

Председателя совета директоров группы компаний "Новый поток" суд оштрафовал на 21 млрд рублей в пользу Сбера и удовлетворил иски со стороны Антипинского НПЗ на 1,7 млрд рублей и пострадавшей от побоев девушки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы приговорил основателя и председателя совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - зачитала текст приговора судья Юлия Окунева.

Кроме того, суд оштрафовал Мазурова на 21 млрд рублей в пользу Сбера и удовлетворил иски со стороны Антипинского НПЗ на 1,7 млрд рублей и пострадавшей от побоев девушки.

Мазуров признан виновным в растрате более 473 млн рублей, мошенничестве в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и по предварительному сговору. Прокуратура требовала приговорить его к 16 годам и пяти месяцам лишения свободы.

Сообщник Мазурова - Александр Курилов - приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Согласно приговору, Курилов был исполнителем нападения на Мильштейн по заказу Мазурова. В то же время суд оправдал Курилова по статье "побои".

Суть дела

Как говорится в материалах уголовного дела, Мазуров имел в собственности Антипинский нефтеперерабатывающий завод и получил несколько кредитов в Сбербанке на сумму свыше 300 млрд рублей. Деньги были выделены на развитие предприятия. Однако на самом деле предприниматель просто присвоил себе эти средства и распорядился ими в личных интересах.

Нападение на Мильштейн произошло в 2015 году в Тюмени. По версии стороны обвинения, бизнесмен имел личные отношения с девушкой, однако потом они расстались, и та стала добиваться встречи с ним. Опасаясь, что Мильштейн может скомпрометировать его, Мазуров организовал нападение на потерпевшую. В результате в подъезде ее дома нападавший нанес девушке несколько ножевых ранений. Мазуров утверждает, что не был знаком с пострадавшей. В своих соцсетях девушка рассказывает, что состояла с подсудимым в отношениях.

Мазуров был задержан в 2019 году в аэропорту Шереметьево. В тот же год "Новый поток" был объявлен банкротом. Его нефтеперерабатывающие заводы и АЗС по решению арбитражного суда перешли "Московскому кредитному банку" и Сбербанку.