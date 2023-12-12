В Чувашии четыре человека отравились угарным газом

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести

ЧЕБОКСАРЫ, 12 декабря. /ТАСС/. Семья из четырех человек в Чувашии, включая двоих несовершеннолетних детей, госпитализирована с отравлением угарным газом из-за замерзания дымохода в условиях аномальных морозов. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщает администрация Ибресинского округа республики.

"В 03:59 мск <…> поступило сообщение о том, что в одном из частных домов села Хормалы [Ибресинского округа] произошла утечка газа. В результате отравления газовыми парами родители и двое несовершеннолетних детей были вынуждены вызвать скорую помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что утечка газа произошла из-за обледенения дымохода. "Причиной таких последствий стал неутепленный дымоход, [из-за замерзания] которого отсутствовала тяга в дымоходе", - пояснили в администрации.

Главное управление МЧС по Чувашии отмечало, что 12 - 13 декабря в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-14 градусов ниже климатической нормы, которая составляет минус 6 - 8 градусов мороза.