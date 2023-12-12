Суд Казани приговорил замглавы МЧС Татарстана к 4,5 года за крупное мошенничество

Также суд удовлетворил гражданский иск ведомства на сумму 42,8 млн рублей

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Казани признал виновным замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, нескольких эпизодах злоупотребления полномочиями, а также мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 4,5 года колонии общего режима, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Степущенко Олега Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), ч. 1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила судья. При этом по первым двум статьям Степущенко освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Также суд удовлетворил гражданский иск МЧС к Степущенко на 42,8 млн рублей.

Кроме того, суд вынес приговор и сообщнику Степущенко - бизнесмену Константину Кабальнову. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По первой статье его также освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. По статье о мошенничестве он получил 3 года условно с испытательным сроком на два года.