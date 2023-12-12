Число природных пожаров в Магаданской области увеличилось в четыре раза за год

Одной из форм профилактики пожаров является установка дымовых датчиков

ТАСС, 12 декабря. Специалисты РСЧС Магаданской области зафиксировали 350 природных пожаров на площади более 460 тыс. га в 2023 году. В пресс-службе МЧС Магаданской области сообщили, что это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

"В этом году зарегистрировано 350 природных пожаров на площади более 460 тыс. га. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Воздушными судами выполнено более 400 сбросов воды объемом свыше 2000 тонн", - отметили в ведомстве.

Одной из форм профилактики пожаров является установка дымовых датчиков. Она проходит в рамках государственной программы Магаданской области. В 2023 году на эти цели из областного бюджета выделили более 5 млн рублей.