В трех районах Ростовской области непогода нарушила электроснабжение

К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков из Краснодарского края, а также Воронежской и Волгоградской областей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 18 м/с и ледяной дождь стали причиной перебоев в подаче электроэнергии в трех районах Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков из Краснодарского края, а также Воронежской и Волгоградской областей.

"Нарушение электроснабжения имеются в Зерноградском, Белокалитвинском и Аксайском районах. <…> Работают бригады РЭС", - сообщили в ведомстве.

По информации администрации Ростова-на-Дону, непогода спровоцировала отказ электрооборудования на высоковольтной линии электропередач в Аксайском районе, в связи с чем наблюдается перебои энергоснабжения на 10 улицах в ростовском микрорайоне Александровка. "Аварийные бригады ПО ЦЭС "Ростовэнерго" уже устраняют аварийную ситуацию. Восстановят энергоснабжение отключенных потребителей ориентировочно к 17:00 мск сегодня", - добавили в администрации.

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, в оперативно-восстановительных работах на электросетях задействованы 173 бригады, в том числе привлечены специалисты из Краснодарского края, а также Воронежской и Волгоградской областей.

"Осадки при минусовой температуре воздуха привели к обледенению проводов воздушных линий электропередачи. Многократно увеличившаяся нагрузка на провода и сильный ветер стали причиной локальных технологических нарушений электроснабжения на территории области. В оперативно-восстановительных работах задействованы 173 бригады в количестве 532 человек и 220 единиц техники, в том числе привлечены 20 бригад из Краснодарского края, а также Воронежской и Волгоградской областей", - отметил Сорокин.

По его словам, работы ведутся в круглосуточном режиме. В случае необходимости к восстановлению подачи электроснабжения будут привлечены дополнительные силы и средства.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области до конца суток 11 декабря, а также ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с.

О непогоде

Ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области до конца суток 11 декабря, а также ночью и днем 12 декабря. Позже в ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря - ожидается гололед, гололедно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.