Бизнес-тренеру Шабутдинову предъявили 15 обвинений в мошенничестве

Следователь МВД сообщил, что в отношении обвиняемого написаны еще 25 заявлений, по которым правоохранители начали проверку

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову обвинение в совершении 15 мошенничеств в отношении своих учеников. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Таганского районного суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому.

"В настоящее время Шабутдинову предъявлены 15 обвинений по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", - сказал следователь МВД, выступая в суде.

По его словам, в отношении обвиняемого написаны еще 25 заявлений, по которым правоохранители начали проверку. "Срок следствия по делу Шабутдинова продлен до 16 февраля 2024 года. Следователям необходимо провести обыски, выемки, допросить потерпевших, свидетелей, провести очные ставки. В связи с этим прошу продлить срок ареста Шабутдинову до 16 февраля", - заключил следователь.

Адвокат отметил, что следствие планирует в основном лишь выемки и допросы свидетелей, в которых участие его подзащитного не требуется, поэтому он попросил отпустить его под домашний арест.

Ранее Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину он не признает. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков. Он продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса.