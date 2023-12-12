Отопление в дома микрорайона Восточный в Электростали подадут вечером 12 декабря

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, что жителям произведут перерасчет за предоставленные коммунальные услуги ненадлежащего качества в проактивном формате

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тепло в дома жителей микрорайона Восточный в Электростали начнут подавать вечером 12 декабря благодаря подключению парового центрального теплового пункта от Машиностроительного завода (МСЗ), сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Котельную сегодня остановили, чтобы провести целый ряд мероприятий. В первую очередь - подключить паровую ЦТП от Машиностроительного завода. Большое спасибо руководству МСЗ, которое включилось, понимая всю ситуацию. Таким образом, мы обеспечим дополнительный источник тепловой энергии подачи в сеть и дополнительный источник пара. Одновременно с этим сейчас идет прочистка магистральных сетей, чтобы котлы не забивались. А также - ремонт котлов, замена сетевого насоса и многое другое. Объем работы очень большой, сроки у нас сжаты: мы должны до 17 часов выполнить основные мероприятия, чтобы люди, вернувшись с работы, уже почувствовали у себя дома комфорт и тепло. Мы планируем, что все намеченное нами позволит поднять температуру на котельной до 75 градусов, соответственно, в квартирах будет не менее 18 градусов", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

В пресс-службе добавили, что жителям домов микрорайона Восточный будет произведен перерасчет за предоставленные коммунальные услуги ненадлежащего качества в проактивном формате, то есть заявлений от абонентов не потребуется.

"Мы считаем, что деньги, которые частник получал по тарифам от населения, не достаточным образом вкладывались в ремонт и модернизацию системы теплоснабжения. Ни один из котлов не был готов к сезону. Прокуратура неоднократно выносила собственнику предупреждение, однако меры приняты не были. Дальше уже коллеги из правоохранительных органов примут профессиональные решения с точки зрения ответственности собственника. Этот частник работает в восьми муниципалитетах, по представлению генпрокуратуры у него уже изымалось имущество в городском округе Щелково. Кроме того, у нас была аналогичная ситуация в городском округе Орехово-Зуевский, когда при наличии уголовного дела в силу ареста было изъято имущество и передано в эксплуатацию областной компании. Так что будем этим заниматься и в данном случае", - добавил Хромушин.

В материале отмечается, что котельная "Восточная" обеспечивает тепловой энергией и горячей водой 208 многоквартирных и 74 индивидуальных жилых дома, в которых проживают около 37 тыс. человек, а также 21 социальный и 118 коммерческих объектов. Она была построена 50 лет назад. Несмотря на проведенную в 2020-2021 годах модернизацию на котельной, регулярно происходят сбои, в результате чего не получается выдерживать температурный и гидравлический режимы. С начала отопительного сезона произошло уже 16 технологических нарушений.