Экс-председателя правления Нацкорпбанка осудили на 4,5 года за растрату

Судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в кредитных организациях банковской системы РФ сроком на два года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего председателя правления Нацкорпбанка Григория Матюнина, признав его виновным в растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Матюнина Григория Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в кредитных организациях банковской системы РФ сроком на два года", - сказала представитель суда.

Как писала газета "Коммерсантъ", основанием стало обращение в правоохранительные органы представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), посчитавшего, что руководителями банка совершались действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, что в итоге и привело к его краху.

Лицензии Нацкорпбанк, занимавшийся в основном кредитованием малого и среднего бизнеса, был лишен в марте 2016 года из-за многочисленных нарушений банковского законодательства, снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, а также вовлеченности в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций. Вкладчикам банк остался должен более 1,7 млрд рублей, сообщала газета.