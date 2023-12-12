Суд еще на два месяца продлил срок ареста бизнес-тренера Шабутдинова

Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шабутдинову А. Р. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля", - огласила решение судья Альбина Тимакова. На этот же срок ранее был продлен и срок следствия по делу.

Защита просила освободить его под залог 50 млн рублей или отправить под домашний арест.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает.

Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков.

В новость внесена правка (17:06 мск) - передается с уточнением срока продления ареста.