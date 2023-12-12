Полиция задержала мужчину, бросившего бутылку в нового президента Аргентины

Предмет попал в одного из сотрудников службы безопасности Милея

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который бросил бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея в день его инаугурации 10 декабря. Об этом сообщила газета La Nacion.

Ранее суд выдал ордер на арест Гастона Меркансини. По данным издания, полиция сразу задержала его после инцидента, однако вскоре он был отпущен из-за отсутствия оснований для помещения его под стражу.

Меркансини бросил стеклянную бутылку в Милея, когда тот следовал в автомобиле с открытым верхом от Конгресса, где принес присягу в качестве главы государства, до здания правительства. Предмет попал в одного из сотрудников службы безопасности. На фотографиях у него видна кровь у уха.

По данным La Nacion, у Меркансини уже были проблемы с законом. В июле этого года он был задержан за нанесение ущерба имуществу.