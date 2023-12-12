К пожизненному заключению приговорили военнослужащего ВСУ за расстрел жителей в Мариуполе

В СК отметили, что Дмитрий Шалар будет отбывать срок в колонии строгого режима

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ приговорен к пожизненному сроку заключения по делу о расстреле четырех мирных жителей в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 2-й батареи реактивного артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрию Шалару. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного срока лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Шалар совместно с сослуживцами по приказу вышестоящего руководства располагались на боевой позиции, оборудованной на улице Карпинского в Мариуполе. Там они обнаружили передвигавшиеся микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах. Шалар, полагая, что находившиеся в транспортных средствах лица могут занимать пророссийскую позицию, а также действуя согласно преступному плану по насильственному удержанию власти на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР, выполняя приказ, открыл с сослуживцами по ним огонь из автоматов. В результате полученных ранений четыре человека, находившиеся в автомобилях, умерли на месте.