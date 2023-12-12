Жильцов пострадавшего от пожара дома в Вологде разместят в гостиницах и общежитиях

Волонтеры привезли людям теплые вещи

ТАСС, 12 декабря. Жильцов дома дома №82 на Советском проспекте в Вологде, пострадавшего от пожара, разместят в гостиницах города и общежитиях предприятий. Волонтеры привезли людям теплые вещи, в ближайшее время начнут восстанавливать утерянные в пожаре документы, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Сейчас прорабатываем вопрос по временному размещению людей в гостиницах города и общежитиях предприятий ОМЗ (Вологодского оптико-механического завода) и ВПЗ (Вологодского подшипникового завода). На месте пожара остается мобильный пункт (автобус), в котором можно согреться, задать вопросы. Завтра начинаем заниматься восстановлением документов пострадавших", - сообщил Воропанов в своем Telegram-канале.

По данным мэра, в доме 22 квартиры, в том числе муниципальные. В них проживали более 30 человек. В самое ближайшее время людей разместят в школе №4, где предоставят горячее питание. Прорабатываются вопросы оказания финансовой помощи тем, кто потерял в пожаре все свое имущество, добавил мэр.

По информации главного управления МЧС РФ по области, сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме поступило в 12:40 мск. Пожар начался в помещениях на втором этаже, потом загорелась кровля. Огонь заблокировал людям выход с верхнего этажа. Семь человек спасли с помощью пожарной лестницы. Предварительно пострадали два человека, они госпитализированы. На тушение привлечены 32 человека и 10 единиц техники.