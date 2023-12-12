СМИ: Бегбедера задержали после жалобы о сексуальном насилии

Жалоба поступила еще летом, сообщила радиостанция France Info

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Причиной задержания французского писателя Фредерика Бегбедера стала поданная против него жалоба об изнасиловании. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что жалоба была подана еще летом. Обвинившая его девушка утверждает, что между ними были сексуальные отношения и в первый раз, когда они встретились в отеле, все было по взаимному согласию. Однако во второй раз тем же вечером она уже не давала согласия.

В рамках расследования по этому делу писателя задержали во вторник утром, 12 декабря для дачи показаний и поместили под стражу в комиссариате города По на юге республики. Как заявлял ранее региональный прокурор Родольф Жарри, речь идет в данном случае о предварительном расследовании, по итогам которого определяется, есть ли основания для возбуждения уголовного дела и передачи его в суд.

Фредерик Бегбедер - французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов - "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "Романтический эгоист", "99 франков". В 2009 за книгу "Французский роман" он был удостоен премии "Ренодо", считающейся одной из важнейших литературных наград Франции.