В Ростове-на-Дону из-за гололеда в травмпункты обратились свыше 300 человек

В больницах региона усилили количество дежурных смен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки.

Об этом журналистам сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.

"В травмпункты Ростова-на-Дону, с утра 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями, за медицинской помощью обратилось 333 человека. Из них 71 ребенок. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что в настоящее время в больницах региона усилено количество дежурных смен, привлечены дополнительные бригады скорой медицинской помощи.