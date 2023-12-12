В Подмосковье на территории хлопкопрядильной фабрики загорелся склад

В тушении задействовано 63 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС 35 человек, 12 единиц техники

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пожар возник на складе на территории хлопкопрядильной фабрики имени Лукина в Ивантеевке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь пожара составляет почти 3 тыс. кв. м, обрушилась крыша здания, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание в отдельно стоящем складском здании. Произошло обрушение кровли. Площадь пожара составляет 2,8 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на складе на территории фабрики имени Лукина, расположенной по адресу: Заречная улица, дом 1, поступило в 18:29 мск. "На место оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в тушении задействовано 63 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС 35 человек, 12 единиц техники.

Фабрика имени Лукина была построена в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. До 1990-х годов работала с привозимым из Средней Азии хлопком. После распада СССР фабрика перестала работать. В настоящее время ее территория разделена между мелкими арендаторами.

В новость внесены изменения (19:37) - добавлена информация о площади пожара.