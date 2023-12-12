В ДТП в Крыму пострадали три человека

Авария произошла в Белогорском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Водитель машины скорой помощи и два фельдшера пострадали в ДТП с автокраном в Белогорском районе Республики Крым, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ (автокран) при выезде со второстепенной дороги на главную дорогу, осуществляя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю УАЗ скорой медицинской помощи. <...> В автомобиле УАЗ находились три человека - водитель и два фельдшера. Они получили травмы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. В надзорном ведомстве взяли под контроль ход и результаты проверки по факту ДТП.