В ДТП в Башкирии погиб один человек

Еще двое пострадали

УФА, 12 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в городе Нефтекамске в Башкирии, сообщается на сайте "МВД-медиа".

"Произошло столкновение автомобиля Lada Vesta под управлением 34-летней женщины и автобуса "Нефаз". В результате ДТП водитель легковой машины от полученных телесных повреждений скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Двое пассажиров общественного транспорта осматриваются врачами на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Автобус двигался по маршруту Нефтекамск - Ташкиново и перевозил 20 пассажиров.