Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма

Гжегожа Брауна отстранили от заседания Сейма и ему приказали покинуть здание парламента, пишет Gazeta Wyborcza

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польский правый депутат Гжегож Браун в здании парламента затушил ханукальные свечи огнетушителем, после чего люди из здания были эвакуированы. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, Гжегож Браун решил прервать Хануку на Сейме и потушил ханукальные свечи огнетушителем. Впоследствии охрана здания приказала эвакуировать людей из здания Сейма, сообщает газета.

Маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня отстранил Брауна от заседания и приказал покинуть здание Сейма.

"Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится", - приводит газета слова маршала Сейма. Он заявил, что подаст заявление в прокуратуру на Гжегожа Брауна, "вероятно, по статье за нарушение религиозного обряда".