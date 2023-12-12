Во Франции выпустили из-под стражи Фредерика Бегбедера

Как сообщил источник в правоохранительных органах, писателя задержали в связи с жалобой неназванной женщины, обвинившей его в изнасиловании

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Французская полиция освободила писателя Фредерика Бегбедера, задержанного утром по делу об изнасиловании. Об этом сообщила радиостанция France Info.

В ходе допроса, продолжавшегося несколько часов, писатель отрицал вменяемые ему правонарушения. Подчеркивается, что задержание было осуществлено в рамках предварительного расследования и в настоящий момент Бегбедеру не предъявлены никакие обвинения.

Источник в правоохранительных органах сообщил радиостанции, что Бегбедера задержали в связи с жалобой неназванной женщины, обвинившей его в изнасиловании. Жалоба была подана еще летом. Обвинившая писателя девушка утверждает, что между ними были сексуальные отношения, и в первый раз, когда они встретились в отеле, все было по взаимному согласию. Однако во второй раз тем же вечером она уже не давала согласия.

Бегбедер - французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов - "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "Романтический эгоист", "99 франков". В 2009 за книгу "Французский роман" он был удостоен премии "Ренодо", считающейся одной из важнейших литературных наград Франции.