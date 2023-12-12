12 декабря, 18:31

Жителей горевшего дома в Вологде поселили в гостинице и обеспечили питанием

Решается вопрос о мерах поддержки

ТАСС, 12 декабря. Жителей горевшего деревянного дома на Советском проспекте в Вологде поселили в гостиницу в центре города и обеспечили трехразовым питанием. Решается вопрос о мерах поддержки, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

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"Мы ликвидируем последствия пожара. Я принял решение о размещении граждан, пострадавших в результате пожара, в гостинице в центре Вологды, обеспечиваем трехразовым питанием. Волонтерский центр подключился и предоставил теплую одежду. Решаем вопрос о мерах поддержки, в том числе компенсациях за утраченное имущество", - сказал Филимонов после встречи с погорельцами в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области, полная ликвидация пожара еще не объявлена, в 17 часов было ликвидировано открытое горение. У дома полностью выгорели второй этаж, выгорела и обрушилась кровля, частично затронут огнем первый этаж. 

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