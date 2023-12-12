В Буэнос-Айресе из-за пожара в здании погиб человек

Еще 43 пострадали, сообщила газета Buenos Aires Herald

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 1 женщина погибла, еще 43 человека пострадали в результате пожара в многоэтажном здании в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщила газета Buenos Aires Herald со ссылкой на службы спасения.

По их данным, возгорание произошло на шестом и седьмом этажах. Все пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не приводится.

На место происшествия прибыли более 45 машин скорой помощи, в окрестных больницах введен режим повышенной готовности. Сотрудники министерства труда, здание которого находится по соседству, были эвакуированы в целях предосторожности.

Очевидец, работающий в соседнем здании, сообщил газете, что слышал взрыв и звуки разбивающегося стекла.

Согласно информации газеты La Nación, в здании, где произошел пожар, расположен офис компьютерной компании.