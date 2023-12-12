В Соликамске три микрорайона остались без тепла из-за порыва на сетях

Аварийная бригада определяет место порыва для устранения инцидента

ТАСС, 12 декабря. Три микрорайона остались без теплоснабжения из-за порыва на сетях в городе Соликамск Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

"На сетях теплоснабжения в Соликамске произошел порыв. МУП "Теплоэнерго" сообщает о понижении параметров теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, центр города Соликамска. В настоящий момент аварийная бригада определяет место порыва для устранения инцидента", - говорится в сообщении.

В настоящее время температура воздуха в Соликамске составляет минус 21 градус.