В районах Камчатки из-за циклона ожидаются волны высотой до 10 м

В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявили штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке из-за волн высотой до 10 м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 15 декабря в акватории Охотского моря прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 м. Явление сохранится до середины дня 15 декабря. Также утром 14 декабря опасное волнение моря высотой 8-10 м прогнозируется в акватории Берингова моря. Явление сохранится до конца суток 15 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для населенных пунктов такое волнение моря не представляет опасности. Однако при нарушении правил судовождения есть риск возникновения ЧС, связанных с авариями и повреждениями на судах.