В Киеве произошли взрывы

На левобережную часть города после срабатывания средств ПВО упало множество обломков, сообщили в администрации

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях.

Множество обломков упало на левобережную часть Киева после срабатывания средств ПВО, позднее сообщила в Telegram-канале городская военная администрация. Кроме того, по данным телеканала ТСН, жители нескольких районов пожаловались на прекращение водоснабжения.

Объявленную ранее тревогу в двух областях отменили спустя 40 минут.

В новость внесены изменения (4:58 мск) - добавлена информация о падении обломков и отмене тревоги.