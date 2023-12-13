Жителя ЕАО оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание терроризма

Приговор вступил в законную силу

ТАСС, 13 декабря. Житель Еврейской автономной области (ЕАО) признан виновным в оправдании терроризма. Суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба территориального управления ФСБ.

"УФСБ России по Еврейской автономной области выявлен житель города Биробиджана, который <...> разместил в популярном мессенджере <…> публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти. Следственным отделением УФСБ в отношении биробиджанца возбуждено и расследовано уголовное дело. Приговором Первого Восточного окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.