В двух поселках Хакасии возобновились аварийные отключения электроэнергии

Речь идет о населенных пунктах Расцвет и Калинино

ТАСС, 13 декабря. Аварийные отключения электроэнергии возобновились в двух поселках Усть-Абаканского района Хакасии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Елена Егорова.

"С утра вновь начались аварийные отключения в Расцвете и Калинино. Энергетики работают по всем сигналам", - написала Егорова.

По данным Гидрометцентра, по состоянию на 07:00 (03:00 мск) в Абакане было минус 37 градусов.

В субботу региональный главк МЧС сообщал об отключениях в этих населенных пунктах. Тогда, по информации ведомства, без света остались 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В компании "Россети Сибирь" пояснили, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались в воскресенье и понедельник. На территории трех сельсоветов ввели режим ЧС.

Вечером во вторник энергетики сообщали о том, что линия электропередачи восстановлена и потребители поселков подключены по основной схеме. В компании "Россети Сибирь" рассказали ТАСС, что в среду планируется завершить строительство третьей дополнительной электролинии, что позволит повысить электроснабжение населенных пунктов Калинино и Расцвет.