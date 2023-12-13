В Улан-Удэ устранили аварию на электросетях

Ведется подключение подстанций

ТАСС, 13 декабря. Повреждения кабельных линий устранили в городе Улан-Удэ, ведется подключение подстанций, сообщили в администрации города.

"В течение этой ночи специалисты "Россетей" работали над устранением повреждений кабельных линий, которые произошли по причине превышения электрической нагрузки. Для устранения привлечено 9 аварийных бригад, 10 единиц техники, 30 человек. Для подачи электроэнергии были привезены шесть электрогенераторов с Гусиноозерска, Тарбагатая, Каменска и городских сетей, а также "Водоканала". Это позволило в 05:00 (00:00 мск) подать напряжение на 15 подстанций из 26 отключенных", - привели в администрации слова заместителя председателя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова.

По его информации, все повреждения на кабельных линиях устранены, ведется подключение 11 подстанций.

В компании "Бурятэнерго" сообщили, что без света остаются около 150 человек. "Туда перенаправлены дизельные передвижные станции. Работы завершаются. Энергетикам потребуется еще один-два часа на восстановление электроснабжения всех жителей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты вели работу над восстановлением электроснабжения в течение всей ночи при температуре минус 40 градусов. Технически повреждения были независимы друг от друга, в связи с чем было сложно найти под промерзшей землей места порывов.

Ранее сообщалось, что вечером 12 декабря произошла авария на электросетях в Улан-Удэ, без света остались кварталы со 117-го по 124-й (около 1,8 тыс. потребителей). Как отмечали в городской администрации, были обнаружены два порыва на кабельной линии в районе подстанции "Южная".