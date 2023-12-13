В Красноярске нарушилось электроснабжение из-за аварии

Отключения затронули Октябрьский район

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Восемь многоэтажных жилых домов Октябрьского района Красноярска остались без электроэнергии из-за аварии. Об этом говорится на сайте центральной диспетчерской службы городского хозяйства Красноярска.

"Отключение электроснабжения в Октябрьском районе города по адресам: Норильская 4а, 6а, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б. <…> Отключение аварийное - подстанция Мясокомбинат технологическое нарушение фидера (распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией, - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным диспетчерской службы, также в этих домах отключено теплоснабжение, холодная и горячая вода.

В "Россети Сибирь" ТАСС сообщили, что на месте работают ремонтные бригады.

Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозирует, что с 11 по 13 декабря в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильный мороз - температура воздуха местами до минус 47 градусов. На севере региона синоптики обещают до минус 50 градусов.

По данным Среднесибирского УГМС, утром 13 декабря в Красноярске минус 30 градусов, безветренно.