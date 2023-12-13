В Красноярском крае возбудили дело в отношении экс-главы Березовского района

Виктора Швецова подозревают в незаконном отчуждении муниципальной земли

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбужденно в отношении экс-главы Березовского района Виктора Швецова по подозрению в незаконном отчуждении муниципальной земли. Ему вменяют превышение должностных полномочий, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Березовского района в связи с незаконным отчуждением муниципальных земель стоимостью 48 млн рублей. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили в ведомстве, добавив, что уголовное преследование инициировал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам межведомственного совещания по вопросам региональной градостроительной и земельной политики и обращения с отходами производства.

По информации управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, Швецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии прокуратуры, глава района с октября 2017 по февраль 2018 года, действуя в сговоре с бывшим руководителем подразделения администрации района и кадастровым инженером, подписал постановления о переводе трех земельных участков общей площадью более 720 тыс. кв. м с земель сельхозназначения и лесного фонда в земли промышленного и коммунального обслуживания. Затем земля была передана в аренду коммерческой организации. "После этого по подложным документам о вводе в эксплуатацию объектов недвижимости глава района заключил сделки по отчуждению указанных земель по заниженной стоимости в собственность физических лиц - правопреемников по договорам аренды земельных участков", - отметили в ведомстве.

Размер ущерба составил 48 млн рублей. Также прокуратура направила иски в Арбитражный суд о признании сделок с отчуждением земли незаконными.

Швецов занимал пост главы района с 2014 года. Во вторник, 12 декабря, его полномочия были прекращены районным советом по собственному желанию.