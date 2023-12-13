В селе на Чукотке закроют школу на карантин из-за вспышки ОРВИ

Речь идет об учебном заведении в Сирениках

ТАСС, 13 декабря. Школа в селе Сиреники на Чукотке с 14 декабря закроется на карантин из-за резкого увеличения числа учеников, заболевших ОРВИ, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"По нашим данным, инфекция подтверждена почти у четверти от общего количества учащихся", - сказали в ведомстве.

На карантин из-за ОРВИ также закроются классы в школе Анадыря, группы в детских садах. Решается вопрос о запрете проведения массовых мероприятий в образовательных учреждениях во время новогодних праздников.

От гриппа на Чукотке вакцинировано около 30 тыс. человек.