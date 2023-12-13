Полицейские задержали подозреваемого в попытке теракта в военкомате Новосибирска

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 13 декабря. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в попытке теракта в военкомате Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мера пресечения подозреваемому будет избираться Железнодорожным районным судом Новосибирска. По данным правоохранительных органов, задержан ранее судимый 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов, который состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения. В 2017 году Октябрьский районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за хранение взрывчатых веществ.

Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен 5 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте.