В Сургуте ликвидировали пожар в автосервисе

Погибших и пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар, охвативший автосервис на территории гаражного кооператива в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, полностью ликвидирован на площади 600 кв. м. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

"Сегодня в 07:00 (05:00 мск) пожар на улице Быстринской, 19/1, где работало СТО, полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара на станции технического обслуживания обрушена кровля. Внутри на момент происшествия находились автомобили. Зафиксированы серьезные повреждения нескольких гаражей, расположенных по соседству с СТО", - написал он.

По его словам, на месте происшествия работала группировка сил и средств в составе 74 человек и 23 единиц техники.

Как сообщалось ранее, во вторник вечером в Сургуте на территории гаражного кооператива загорелся автосервис. Пожар локализовали на площади 600 кв. м.