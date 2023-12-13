В Петербурге задержали экс-начальника УМВД по делу о легализации более 100 тыс. мигрантов

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс. иностранцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Продолжая оперативно-разыскные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России и сотрудники УФСБ России установили причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. 13 декабря бывший сотрудник задержан оперативниками и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - рассказали в пресс-службе.

Материалы полицейской проверки передали в следственные органы, где в отношении бывшего руководителя миграционной службы возбудили также уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

О выявленной правоохранителями преступной схеме ТАСС сообщал в октябре 2022 года. Тогда по подозрению в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) под стражу заключили депутата муниципального совета Колпина Виктора Данишевского и его шесть предполагаемых сообщников. По данным следствия, преступная группа в течение как минимум четырех лет занималась массовой постановкой на учет иностранцев по месту пребывания в нежилых помещениях, где "проживающие" даже не появлялись. По этим адресам находились подконтрольные фигурантам организации, которые якобы оказывали услуги по временному размещению лиц. Как сообщали в пресс-службе СК, в общей сложности подложные документы о постановке на учет по указанной схеме получили не менее 100 тыс. иностранных граждан.