Обвиняемый в убийстве девушки под Красноярском признал свою вину

Фигурантом дела проходит неоднократно судимый Иван Папенко

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Иван Папенко признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Сегодня прокурор [края Роман Тютюник] изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей, планируется исследование материалов уголовного дела. Обвиняемый заявил, что признает вину", - сообщил представитель ведомства.

Тело девушки обнаружили 24 июля. Ее убийство вызвало общественный резонанс. Обвиняемым в убийстве оказался неоднократно судимый Папенко, который освободился 14 июля.

Красноярский краевой суд рассматривает дело Папенко в закрытом режиме. Он обвиняется в разбое (ст. 162 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, Папенко будучи пьяным, находился на видуаке в Дивногорске с целью ограбления прохожих, там он увидел девушку и, угрожая убийством, увел ее в лес. Там обвиняемый забрал у девушки сумку и личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил.