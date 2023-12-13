В Тамбовской области при пожаре в частном доме погибли мужчина и двое детей

Жену погибшего госпитализировали

ТАСС, 13 декабря. Мужчина и двое его детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Нижнеспасское Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Поздно вечером 12 декабря в селе Нижнеспасское Рассказовского района произошло возгорание дома на улице Зеленой, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей (14-летняя дочь и 5-летний сын)", - говорится в сообщении.

Супругу погибшего госпитализировали с ожогами. Точную причину возгорания установят по результатам проведения пожарно-технической экспертизы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль расследование обстоятельств гибели людей.