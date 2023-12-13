В Подмосковье во время пожара погибли три человека

В том числе 7-летняя девочка

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Семилетняя девочка и ее бабушка и дедушка погибли во время пожара в квартире жилого дома в Лыткарине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"12 декабря ночью в одной из квартир города Лыткарино в результате замыкания электрического щита произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела 7-летней девочки, а также ее дедушки и бабушки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили ТАСС, что возгорание произошло на первом этаже одного из домов, расположенных на Первомайской улице.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.