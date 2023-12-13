На Алтае электроснабжение после нарушения работы ГЭС намерены восстановить 13 декабря

По данным МЧС, перебои произошли в связи с малым водотоком в реке Кайру, питающей водохранилище станции, а также выходом из строя резервного источника питания

ТАСС, 13 декабря. Электроснабжение в селе Балыкча Республики Алтай, где произошло нарушение работы малой гидроэлектростанции, полностью восстановят до конца дня. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Улаганского района региона Алексей Тондоев.

"На данный момент идет подключение дизельных генераторов, резервных источников. Пока электричеством обеспечены только социальные объекты: школа, детский сад, интернат и вышка сотовой связи. Как только генераторы подключим, запустим электроснабжение для всего населенного пункта. В течение дня должны восстановить", - сказал он.

По его словам, на месте работают оперативные группы и электрики. Тондоев также сообщил, что в селе Балыкча проживает порядка 1,2 тыс. человек, они не подключены к электроснабжению. По данным ГУ МЧС по региону, проблемы в работе МГЭС произошли в связи с малым водотоком в реке Кайру, питающей водохранилище станции, а также выходом из строя резервного источника питания.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов, в 2024 году запланирован ремонт малой ГЭС. Финансирование предварительно запланировано в 20 млн рублей. До этого момента на объекте будут осуществляться текущие ремонтные работы по восстановлению электроснабжения от станции.

"В рамках рабочей встречи с полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что в бюджете следующего года уже определены финансовые средства на ремонт малой ГЭС. В 2024 году планируется не только восстановить плотину, но и отремонтировать машинное отделение, что позволит минимизировать [возможность] аварии. По предварительным данным, запланировано более 20 млн рублей", - сообщил он.

Балыкча - село в Улаганском районе Республики Алтай, расположено на реке Чулышман в 8-10 км от Телецкого озера. Расстояние до районного центра Улаган - около 120 км.