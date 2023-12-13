На Мозырском НПЗ в результате пожара погиб работник

Подразделения МЧС Белоруссии ликвидировали возгорание

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате возгорания на установке гидрокрекинга на Мозырском НПЗ (Гомельская область). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии.

"В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием", - говорится в сообщении. На отметке 34 м на верхнем ярусе установки "обнаружен погибший работник предприятия".

Спасатели прибыли на завод по сообщению о пожаре. "Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", - отмели в пресс-службе.

Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.