В ЛНР нашли тайник с оружием и 2 тыс. патронов

Найденное направили на исследование в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Правоохранители нашли Краснодонском районе Луганской Народной Республики тайник с гранатометами, огнеметом, пулеметом, двумя тысячами патронов и другими боеприпасами, сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Оперативники обнаружили в лесополосе, расположенной около одного из населенных пунктов Краснодонского района, тайник с оружием и боеприпасами. Внутри находилось 4 гранатомета, пулемет, огнемет, 3 мины, граната, запал, дымовая шашка и более 2 тысяч патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

Найденные оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД. Полицейскими проводится проверка.