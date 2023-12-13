В ДНР с 2014 года под обстрелами погибло более 20 коммунальщиков

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, почти 70 человек получили ранения

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Более 20 сотрудников коммунальных служб Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли с 2014 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, почти 70 получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Всего за время боевых действий при выполнении своих рабочих обязанностей погибло 13, ранено 58 сотрудников предприятия "Вода Донбасса". В "Донбасстеплоэнерго" с 2014 года. 11 человек раненых, один с контузией и восемь человек погибли", - сообщили в минстрое.

Там уточнили, что все жертвы и пострадавшие попали под обстрелы при исполнении своих служебных обязанностей.