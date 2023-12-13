В Бишкеке из-за сообщений о бомбе эвакуировали людей из больницы и ГУМа

Здания оцепили сотрудники правоохранительных органов

БИШКЕК. 13 декабря. /ТАСС/. Персонал и посетителей торгового центра ГУМ и городской больницы №2 Бишкека эвакуировали из-за сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Об этом ТАСС сообщили в ГУВД по Бишкеку.

"Поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах во 2-й больнице и ГУМе", - заявил представитель городской милиции.

По его словам, на место были направлены оперативно-следственные группы, здания оцепили сотрудники правоохранительных органов, а находящихся в них людей эвакуировали.

В настоящее время специалисты проводят тщательный осмотр больницы и торгового центра. Людей пришлось эвакуировать на улицу, где температура воздуха в настоящее время составляет около минус 20 градусов по Цельсию. Пациентов больницы по этой причине пришлось разместить в находящемся рядом с клиникой здании консерватории.

С начала 2023 года в Бишкеке было зарегистрировано несколько случаев поступления анонимных сообщений о массовом минировании зданий школ, вузов, зданий госорганов и торгово-развлекательных центров. Во всех случаях информация о минировании не подтвердилась.

В Бишкеке с начала осени практически не было ни одной недели, чтобы милицией не была получена анонимная информация о минировании зданий. Часть телефонных террористов удалось установить и задержать.