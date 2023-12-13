В Дагестане из-за непогоды энергетики перешли на особый режим работы

В регионе зафиксировали ливни с порывами ветра до 25 м/с

МАХАЧКАЛА, 13 декабря./ТАСС/. Энергетики из-за ухудшения погодных условий в Дагестане перешли на особый режим работы, сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

"В филиале "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" 13 декабря с 07:30 из-за ухудшения погодных условий введен особый режим работы. В регионе наблюдается усиление ветра с порывами до 25 м/с, сильный дождь и понижение температуры до минусовых отметок. К оперативному реагированию на последствия непогоды готовы 25 бригад энергетиков: 75 специалистов, 30 единиц спецтехники. При необходимости количество задействованных сил будет увеличено", - говорится в сообщении.

В зоне особого риска из-за ухудшения погодных условий Магаракемкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Бабаюртовский районы Дагестана, а также Махачкала и Южно-Сухокумск.