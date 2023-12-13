В Щелкове двое детей пострадали в ДТП с грузовиком

Пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в грузовик на 70-м км трассы А-107 в Щелкове, в результате пострадали трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 70-м км автодороги А-107 ММК, произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем иностранного производства, выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовой машиной. В результате ДТП пассажиры легковушки, девочка трех лет и мальчик семи лет, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пострадавшие дети госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.