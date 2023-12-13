Пассажиры поезда самовольно вышли на рельсы недалеко от станции Мытищи

МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пассажиры, которые шли по рельсам до станции в Мытищах после остановки поезда, самовольно разжали двери в вагонах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация о том, что электричку Сергиев Посад - Москва остановили перед станцией в Мытищах, при этом пассажирам якобы предложили самостоятельно добраться до станции по рельсам и открыли двери в вагонах, утверждается в публикации.

"В 06:51 недалеко от станции Мытищи по техническим причинам совершил незапланированную остановку поезд № 35 Нижний Новгород - Москва, который через 19 минут продолжил движение. В связи с остановкой пассажирского поезда был задержан пригородный поезд № 6207 Сергиев Посад - Москва, пассажиры которого, по предварительной информации, самовольно разжали двери в двух вагонах и, несмотря на обращения локомотивной бригады по связи пассажир-машинист, вышли на улицу вне платформы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и призывает граждан соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В настоящее время на Ярославском направлении движение поездов осуществляется в штатном режиме.