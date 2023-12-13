В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме в Вологде

По данным ведомства, к возгоранию могли привести неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание

ТАСС, 13 декабря. Неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электропроводки рассматриваются в качестве основных причин пожара в деревянном двухэтажном 22-квартирном доме в Вологде, в результате которого более 30 человек остались без крова, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

"В настоящее время основными версиями возникновения пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электропроводки. Работы по проливке здания закончили сегодня утром [13 декабря]", - сообщила пресс-служба.

Сгорела кровля, значительно поврежден огнем второй этаж дома и затронут первый. Сообщение о пожаре поступило 12 декабря в 12:40. Возгорание началось в помещениях на втором этаже, потом загорелась кровля. Семь человек спасли с помощью пожарной лестницы, двое из них пострадали, их госпитализировали. Всего в доме зарегистрировано 37 жильцов.

Как сообщал врио губернатора Георгий Филимонов, к вечеру 12 декабря жителей временно разместили в гостинице в центре города и обеспечили питанием, теплой одеждой. Решаются вопросы о мерах поддержки, в том числе компенсациях за утраченное имущество. "С самого утра в холле гостиницы "Атриум", где разместили пострадавших от пожара, работают специалисты из ЗАГС, МФЦ, Росреестра, миграционной службы УМВД. Работа по восстановлению документов началась. Сотрудники департамента социальной защиты области помогают оформить документы на материальную помощь", - сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы администрации города, в гостиницу поселили около 25 человек, остальные разместились у родственников. Для людей начали подбирать жилье в маневренном фонде. Более чем половине потерявших жилье вологжан необходимо восстановить документы, в чем им окажут содействие.